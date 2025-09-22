Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονου από τρεις ανήλικους

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της άγριας επίθεσης σε βάρος ενός 15χρονου από τρεις ανήλικους στην Πάτρα βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το apohxos.gr, καταγράφονται οι τρεις ανήλικοι να περπατούν στο πεζοδρόμιο. Για άγνωστο λόγο ο ένας από αυτούς, γυρίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση και απρόκλητα επιτίθεται στον 15χρονο που περπατούσε αμέριμνος.

Στο ίδιο οπτικό υλικό καταγράφεται ο ένας από τους άλλους δύο ανήλικους να σπεύδει να βοηθήσει το θύμα να σηκωθεί.

Ελεύθεροι υπό όρους οι τρεις ανήλικοι

οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονου μαθητή στην Πάτρα, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους.

Σύμφωνα με την «Πελοπόννησο», ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο 15χρονοι θα ενταχθούν σε πρόγραμμα επιμέλειας ανηλίκων.

Υπενθυμίζεται πως οι γονείς που συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Την έστησαν στο 15χρονο

Το βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν οι τρεις νεαροί, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, τον οποίο γρονθοκόπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Ο 15χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα, καθώς έφερε κάταγμα στη γνάθο και στο ρινικό οστό, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη μεταφορά του εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας και στη συνέχεια στον ανακριτή.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης. Τελικά, ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ οι άλλοι δύο ανήλικοι θα παρακολουθούνται μέσω του θεσμού της επιμέλειας, με στόχο την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμπεριφορών.

Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε άτομο αδύναμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.