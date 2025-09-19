Πάτρα: Στο νοσοκομείο ένας 16χρονος μετά από βάναυση επίθεση από ανήλικους – Του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος το βράδυ της Πέμπτης 18/9 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, ο 16χρονος δέχθηκε βάναυση επίθεση από δυο 15χρονους και έναν 16χρονο, ενώ του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 16χρονος σύμφωνα με το Tempo24.news αρχικά διεκομίσθη στο Καραμανδάνειο, εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του, ώστε να χειρουργηθεί, στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την έρευνα προχώρησε στη σύλληψη των τριών ανηλίκων και των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους.