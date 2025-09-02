Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Πάτρα: Θλίψη στο τελευταίο “αντίο” στην 86χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή – “Πού είναι η γιαγιά” ρωτούσε η 7χρονη (φωτογραφίες)

Το κορίτσι είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση

Το τελευταίο αντίο είπαν, μέσα σε βαρύ κλίμα, συγγενείς και φίλοι στην 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου, η οποία έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από μηχανή το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, καθώς έγινε «ασπίδα» για να σωθεί ένα 7χρονο κοριτσάκι.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου, με την 7χρονη που τραυματίστηκε να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Συγκεκριμένα, η γιαγιά της 7χρονης, Μαρία Αγγελοπούλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι το κοριτσάκι λέει συνέχεια ότι «έρχεται μηχανή επάνω μου» και ρωτάει «που είναι η γιαγιά;».

Την ίδια ώρα συντετριμμένος ήταν ο πατέρας της μικρής, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς. Αποκάλυψε μάλιστα ότι η κόρη του δεν γνωρίζει ακόμα την αλήθεια και της έχουν πει ότι η γιαγιά Τιτίκα είναι βαριά τραυματισμένη και πως νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο, σύμφωνα με το tempo24.

