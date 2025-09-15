Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Πάτρα: Νεκρός 21χρονος μπροστά από τον υπολογιστή του

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ

DEBATER NEWSROOM

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πάτρα και συγκεκριμένα το χωριό Εγλυκάδα όταν ένας 21χρονος έχασε τις αισθήσεις του μπροστά από τον υπολογιστή του.

Συγγενικό του πρόσωπο σύμφωνα με το Tempo24.news τον εντόπισε νεκρό μπροστά από τον υπολογιστή του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ενώ βρέθηκε τραύμα στο κεφάλι του που όπως όλα δείχνουν προκλήθηκε από την πτώση. Στο σημείο προσήλθε και η αστυνομία που ανέλαβε την έρευνα. Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

