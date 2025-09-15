Πάτρα: Νεκρός 21χρονος μπροστά από τον υπολογιστή του
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ
Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πάτρα και συγκεκριμένα το χωριό Εγλυκάδα όταν ένας 21χρονος έχασε τις αισθήσεις του μπροστά από τον υπολογιστή του.
Συγγενικό του πρόσωπο σύμφωνα με το Tempo24.news τον εντόπισε νεκρό μπροστά από τον υπολογιστή του.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ενώ βρέθηκε τραύμα στο κεφάλι του που όπως όλα δείχνουν προκλήθηκε από την πτώση. Στο σημείο προσήλθε και η αστυνομία που ανέλαβε την έρευνα. Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
