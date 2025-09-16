Πάτρα: Νεαρή από την Κεφαλονιά απέτυχε σε απάτη – Η ηλικιωμένη την ξεγέλασε

Μια 26χρονη από την Κεφαλονιά ήρθε στην Πάτρα με σκοπό να εξαπατήσει κατοίκους της πόλης, αλλά βρήκε… μάστορα σε μια 80χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η νεαρή, μαζί με έναν συνεργό που παραμένει ασύλληπτος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενη ασφαλίστρια, και της ζήτησε να τοποθετήσει σε σακούλα κοσμήματα και χρήματα για να τα «ασφαλίσει».

Η γυναίκα όμως αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε την Αστυνομία, τοποθετώντας στη σακούλα μόνο ένα δαχτυλίδι και μερικά αντικείμενα ως δόλωμα. Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών επενέβησαν άμεσα και συνέλαβαν την 26χρονη την ώρα που παραλάμβανε τη σακούλα από την ηλικιωμένη.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση του συνεργού της. Η 26χρονη θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών.