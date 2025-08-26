Πάτρα: Ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Άρπαξαν 5.500 ευρώ
Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στην Πάτρα για τον εντοπισμό των δραστών διάρρηξης σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ρίου.
Σύμφωνα με το tempo24.gr, τα ξημερώματα της Τρίτης (26/08/25), τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν την είσοδο του καταστήματος και αφαίρεσαν περίπου 5.500 ευρώ από το ταμείο, μαζί με άλλα αντικείμενα.
Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
