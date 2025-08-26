Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς αξιολογείτε τις 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς αξιολογείτε τις 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Άρπαξαν 5.500 ευρώ

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Πάτρα: Ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Άρπαξαν 5.500 ευρώ
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στην Πάτρα για τον εντοπισμό των δραστών διάρρηξης σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ρίου.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, τα ξημερώματα της Τρίτης (26/08/25), τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν την είσοδο του καταστήματος και αφαίρεσαν περίπου 5.500 ευρώ από το ταμείο, μαζί με άλλα αντικείμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ