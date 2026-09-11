Δρόμος στον Κορυδαλλό μετατράπηκε σε…ρινγκ μετά από καυγά μεταξύ οδηγών και καταδίωξη στην Πέτρου Ράλλη – Πέντε προσαγωγές (βίντεο)

Σε… ρινγκ μετατράπηκε ο δρόμος στον Κορυδαλλό, όταν μια διαφορά μεταξύ οδηγών εξελίχθηκε σε άγρια αντιπαράθεση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους διερχόμενους.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 21:05 το βράδυ της Πέμπτης, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με τον Κηφισό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή και τρία άτομα που βρίσκονταν σε ΙΧ ήρθαν αρχικά σε φραστική αντιπαράθεση.

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Η ένταση, ωστόσο, δεν έμεινε στα λόγια, καθώς ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Οι εμπλεκόμενοι έφτασαν μέχρι την πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλλό, όπου σημειώθηκε νέα αντιπαράθεση.

Στη συνέχεια, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Κέκροπος, μία μοτοσυκλέτα φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο ΙΧ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου στη συνέχεια χτύπησε τη μοτοσυκλέτα και κατέληξε πάνω σε κολώνα.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε και δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους δύο κατέβηκε από τη μηχανή και χτύπησε τον οδηγό του ΙΧ στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ευτυχώς εκτός κινδύνου.

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Από το σημείο έγιναν συνολικά πέντε προσαγωγές, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο λόγος που προκάλεσε την αρχική αντιπαράθεση μεταξύ των οδηγών.

Την ίδια ώρα, βίντεο που έχουν αναρτήσει κάτοικοι της περιοχής καταγράφει μέρος του επεισοδίου, με τον δρόμο να μετατρέπεται για λίγη ώρα σε πραγματικό… ρινγκ, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περιστατικών.