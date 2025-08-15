Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Θρίλερ με πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα – Καρέ καρέ η διάσωσή του

Άμεση η κινητοποίηση της ΕΜΑΚ

Φωτιά στην Πάτρα: Θρίλερ με πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα – Καρέ καρέ η διάσωσή του
Tempo24.news
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής 15/8 καθώς πυροσβέστης που επιχειρούσε στην αναζωπύρωση της φωτιάς που ξέσπασε στην Πάτρα έπεσε σε χαράδρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news άμεσα κινήθηκαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ και κατάφεραν να τον ανεβάσουν. Είχε χτυπήσει στο πόδι αλλά η ζωή του δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τις εικόνες

Πάτρα: "Θρίλερ" με πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα στον Μπάλα - Επέμβαση της ΕΜΑΚ (ΦΩΤΟ)
Πάτρα: "Θρίλερ" με πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα στον Μπάλα - Επέμβαση της ΕΜΑΚ (ΦΩΤΟ)
Πάτρα: "Θρίλερ" με πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα στον Μπάλα - Επέμβαση της ΕΜΑΚ (ΦΩΤΟ)
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ