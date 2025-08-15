Φωτιά στην Πάτρα: Θρίλερ με πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα – Καρέ καρέ η διάσωσή του
Άμεση η κινητοποίηση της ΕΜΑΚ
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής 15/8 καθώς πυροσβέστης που επιχειρούσε στην αναζωπύρωση της φωτιάς που ξέσπασε στην Πάτρα έπεσε σε χαράδρα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news άμεσα κινήθηκαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ και κατάφεραν να τον ανεβάσουν. Είχε χτυπήσει στο πόδι αλλά η ζωή του δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο.
