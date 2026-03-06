Πάτρα: Έφοδος των Αρχών σε σπίτι γνωστού συνταξιούχου γιατρού – Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας
Θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα
Στη σύλληψη ενός 83χρονο γνωστού συνταξιούχου γιατρού στην Πάτρα προχώρησαν οι Αρχές την Παρασκευή 6/3.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του γιατρού και εντόπισαν και κατέσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
