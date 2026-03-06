Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έφοδος των Αρχών σε σπίτι γνωστού συνταξιούχου γιατρού – Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα

Πάτρα: Έφοδος των Αρχών σε σπίτι γνωστού συνταξιούχου γιατρού – Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 83χρονο γνωστού συνταξιούχου γιατρού στην Πάτρα προχώρησαν οι Αρχές την Παρασκευή 6/3.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του γιατρού και εντόπισαν και κατέσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ