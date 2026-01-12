Πάτρα: Δεύτερη προφυλάκιση για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, προφυλακίστηκε τη Δευτέρα (12/01) , ένας ακόμη συλληφθέντας για τη φονική επίθεση στον 30χρονο μέσα σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.gr, ο νεαρός που προφυλακίστηκε φαίνεται στο βίντεο, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών, να ασκεί βία σε βάρος του 30χρονου.

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου, ο οποίος στο βίντεο φαίνεται να χτυπά το θύμα με ένα σκαμπό.

Μέχρι στιγμής για την φονική επίθεση στην Πάτρα έχουν συλληφθεί έξι άτομα, εκ των οποίων οι τρεις έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και δύο έχουν προφυλακιστεί.