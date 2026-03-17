Πάτρα: Αυτοκίνητο “εισέβαλε” σε σούπερ μάρκετ

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Σολωμού στην Πάτρα, το απόγευμα της Τρίτης (17/03).

Σύμφωνα με όσα γράφει το tepo24.news.gr δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, όπου το ένα από τα δύο εξετράπη και “εισέβαλε” σε σούπερ μάρκετ, σπάζοντας την τζαμαρία.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρότι τη στιγμή της σύγκρουσης το σούπερ μάρκετ λειτουργούσε κανονικά και στο εσωτερικό του βρίσκονταν αρκετοί πελάτες.