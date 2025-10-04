Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο για να τον κλέψουν – Τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να αντιδράσει (Βίντεο)

Σοκάρει το βίντεο

DEBATER NEWSROOM

Τον τρόμο βίωσε το πρωί της Παρασκευής 3/10 ένας ηλικιωμένος στην Πάτρα όταν του επιτέθηκαν ανήλικοι για να τον ληστέψουν.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του STAR η συμμορία των ανηλίκων επιτίθεται στον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος πέφτει στο έδαφος στην προσπάθεια του να αμυνθεί και τραυματίζεται.

Οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, με τον ηλικιωμένο να προσπαθεί να τους ακολουθήσει αλλά να μην τα καταφέρνει.

Ειδήσεις σήμερα
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

