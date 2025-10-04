Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο για να τον κλέψουν – Τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να αντιδράσει (Βίντεο)
Σοκάρει το βίντεο
Τον τρόμο βίωσε το πρωί της Παρασκευής 3/10 ένας ηλικιωμένος στην Πάτρα όταν του επιτέθηκαν ανήλικοι για να τον ληστέψουν.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του STAR η συμμορία των ανηλίκων επιτίθεται στον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος πέφτει στο έδαφος στην προσπάθεια του να αμυνθεί και τραυματίζεται.
Οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, με τον ηλικιωμένο να προσπαθεί να τους ακολουθήσει αλλά να μην τα καταφέρνει.
