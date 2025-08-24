Πάτμος: Έλεγχος από κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ για το πρόβλημα με τον βιολογικό καθαρισμό – Παρέμβαση εισαγγελέα για τα λύματα

Ανάστατη παραμένει η Πάτμος εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας και του καφέ χρώματος στο νερό, το οποίο αποδόθηκε σε πρόβλημα στον βιολογικό καθαρισμό του νησιού.

Σήμερα (24.08) συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, αλλά και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου θα κάνουν ελέγχους σε έναν υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 100 μέτρων προκειμένου να διαπιστωθεί, αν το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ το πρόβλημα εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο αγωγό, που καταλήγει στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού, στην παραλία Χοχλακάς και οδηγεί στη δυσλειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Πάτμου.

Διαψεύδει ο δήμαρχος

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Πάτμου Νίκος Τσαμπαλάκης διέψευσε ότι λύματα καταλήγουν στις βρύσες και στις αυλές σπιτιών. «Όπως είναι γνωστό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού το δίκτυο αποχέτευσης δεν συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης. Το οπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από ιδιωτικό ακίνητο (κατοικία) και δεν έχει καμία σχέση με άντληση λυμάτων ή λύματα σε βρύση, όπως βεβαιώνει και η ιδιοκτήτρια του ακινήτου», τόνισε.

«Είναι θέμα βιομάζας, είναι θέμα μεμβρανών, είναι θέμα ότι έχει βουλώσει αρχές Αυγούστου ο τελικός αγωγός που απορρέουν τα λύματα. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση το νερό με τα λύματα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι για το θέμα υπήρξε και παρέμβαση εισαγγελέα, καθώς τίθεται θέμα δημόσιας υγείας.