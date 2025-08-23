Πάτμος: «Καμία σχέση το νερό με τα λύματα», λέει ο Δήμαρχος – Εντοπίστηκε το πρόβλημα στον Βιολογικό του νησιού

Σε διάψευση δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για λύματα που καταλήγουν σε βρύσες σπιτιών και αυλές στο νησί, προχώρησε ο Δήμαρχος Πάτμου, Νίκος Τσαμπαλάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, υπογράμμισε ότι αύριο (24.08) Κυριακή, θα μεταβεί στο νησί ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα, ενώ, από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το πρόβλημα που προέκυψε με το βιολογικό καθαρισμό.

«Το υλικό, video και φωτογραφίες, που συνοδεύει το δημοσίευμα παρουσιάζουν νερό να τρέχει από βρύση και λάστιχο ποτίσματος, χωρίς να προκύπτει από καμία πηγή ότι πρόκειται για λύματα.

Όπως είναι γνωστό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού το δίκτυο αποχέτευσης δεν συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης», υπογράμμισε αρχικά.

«Το οπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από ιδιωτικό ακίνητο (κατοικία) και δεν έχει καμία σχέση με άντληση λυμάτων ή λύματα σε βρύση, όπως βεβαιώνει και η ιδιοκτήτρια του ακινήτου.

Ο Δήμος Πάτμου καταδικάζει απερίφραστα τις πηγές που αυθαίρετα προχώρησαν στη δημοσίευση τέτοιων ανυπόστατων και ψευδών πληροφοριών, οι οποίες πλήττουν το νησί μας. Επιφυλάσσεται δε να προβεί σε κάθε εκ του Νόμου προβλεπόμενη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων του», συμπλήρωσε.