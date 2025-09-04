Πατήσια:«Γύρισα από μεροκάματο και τους βρήκα παγωμένους» – Ο σύζυγος βρήκε τη γυναίκα του και το μωρό νεκρούς (Βίντεο)

Σοκάρει η τραγωδία που σημειώθηκε στα Πατήσια, όταν μία 35χρονη έχασε τη ζωή της στο διαμέρισμα της, αφότου γέννησε το μωρό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:00 της Τετάρτης, όταν η γυναίκα ξεκίνησε να γεννάει μόνη της στο διαμέρισμα της.

Ο σύζυγος της βρήκε την άτυχη γυναίκα νεκρή στο διαμέρισμα τους, καθώς στην προσπάθεια της να γεννήσει μόνη της έκοψε τον ομφάλιο λώρο με αποτέλεσμα να πεθάνει τόσο η ίδια όσο και το βρέφος.

Μάρτυρες της τραγωδίας ήταν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας, τριών και πέντε ετών, τα οποία ήταν ανήμπορα να προσφέρουν κάποια βοήθεια.

Μιλώντας στο Live News, ο σύζυγός της είπε: «Είμαι σε φάση που ετοιμάζω να κάνω την κηδεία της γυναίκας μου. Η γυναίκα μου δεν είχε πάει στους γιατρούς γιατί ήταν μια χαρά, γιατρός, παθολόγος ήρθε στο σπίτι, την Κυριακή.

Ήταν οι μέρες της και περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να μεταβούμε στο νοσοκομείο, εκεί γέννησε την πρώτη μου, το δεύτερο μου και τώρα για το τρίτο.

Και τα δύο παιδιά γεννήθηκαν στο Αλεξάνδρα, και η κόρη μου και ο γιος μου. Την ώρα που πήγα να κάνω ένα μεροκάματο, δούλεψα και πήγα στο σπίτι και την είδα σε φάση σε κώμα και το μικρό και τη γυναίκα μου. Αφού τους τράβηξα και τους ακούμπησα και ήταν όλοι παγωμένοι».

-Δεν υπήρχε ψαλίδι;

«Όχι και η αστυνομία δεν είδε τίποτα. Δεν ήμουν εκεί καταρχήν, μπορεί και να το τράβηξε από μόνη της και να το έκοψε. Μια κοπέλα βοήθησε μόνο και εγώ να κάνουμε ΚΑΡΠΑ, ήρθε το ασθενοφόρο, η πρώτη μηχανή, είναι καταγεγραμμένο. Δεν πόναγε πουθενά, το μόνο ήταν μία ίωση μικρή, ότι πόναγε ο λαιμός από τα παγωμένα.

Από το μωρό τίποτα, όλα μια χαρά: ”Πονάς;”, ”όχι μια χαρά”. Βγήκαμε βόλτα, πηγαίναμε βόλτες γύρω, γύρω, όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης, περπατάγαμε για να μην έχει δυσκολία στο μωρό, όπως και στο πρώτο, όπως και στο δεύτερο.

Το τηλέφωνο που γύρισα εγώ στο σπίτι ήταν ήδη κλειστό, έμεινε από μπαταρία και δεν είχε την δυνατότητα να μιλήσει.

Εγώ όταν έφυγα από το σπίτι μου το πρωί 9.15- 9.30, μετά τις 9.15, της λέω: ”ό,τι χρειαστείς χτύπα στην πόρτα ή φώναξε”, ”ναι” μου λέει, την αγκάλιασα, την φίλησα και έφυγα, ”ό,τι χρειαστείς εκεί”, ”ναι” μου λέει.

Η γυναίκα μου δεν ήταν παραμελημένη, εγώ την πρόσεχα σε κάθε στιγμή, από την αρχή του πρώτου παιδιού, στο δεύτερο, στο τρίτο».