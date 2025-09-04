Πατήσια: «Δεν ήθελε να επισκέπτεται τον γιατρό της» λέει γειτόνισσα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή με το νεογέννητο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03/09) στα Πατήσια, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της την ώρα που γεννούσε το παιδί της.

Μιλώντας στο DEBATER μία γειτόνισσα ανέφερε: «Την έβλεπα. Ερχόταν σε εμάς συχνά με τα άλλα της δύο παιδάκια μαζί. Ήταν προχωρημένη η εγκυμοσύνη της φαινόταν. Είναι σοκαριστικό πραγματικά. Την είχαν δει πριν μια εβδομάδα μάλιστα».

Συνεχίζοντας η γυναίκα πρόσθεσε: «Είναι πολύ λάθος που δεν ήθελε να επισκέπτεται τον γιατρό της, καμία γυναίκα δεν πρέπει σε αυτές τις καταστάσεις να το περνάει μόνη της. Μου είναι πολύ περίεργο. Δεν είχε δικούς της ανθρώπους να την συμβουλέψουν;»

«Ακούσαμε φωνές ξαφνικά»

Άλλος γείτονας της άτυχης γυναίκας μιλώντας στο DEBATER είπε: «Ακούσαμε φωνές ξαφνικά και καταλάβαμε ότι κάτι κακό έγινε. Είδαμε ένα ασθενοφόρο που ήρθε» και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν ξέρω γιατί το τράβηξε όλο αυτό η γυναίκα μόνη της. Αν μας φώναζε να την βοηθήσουμε φυσικά και θα το κάναμε. Δεν ξέρω τι συνέβη πραγματικά».

Η τραγωδία στα Πατήσια

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:00 της Τετάρτης, όταν η γυναίκα ξεκίνησε να γεννάει μόνη της στο διαμέρισμα της.

Ο σύζυγος της βρήκε την άτυχη γυναίκα νεκρή στο διαμέρισμα τους, καθώς στην προσπάθεια της να γεννήσει μόνη της έκοψε τον ομφάλιο λώρο με αποτέλεσμα να πεθάνει τόσο η ίδια όσο και το βρέφος.

Μάρτυρες της τραγωδίας ήταν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας, τριών και πέντε ετών, τα οποία ήταν ανήμπορα να προσφέρουν κάποια βοήθεια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια. Αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία η ιατροδικαστική εξέταση.