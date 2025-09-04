Πατήσια: Η 34χρονη μητέρα πέθανε πιθανότατα από μητρορραγία – «Φοβόταν τους γιατρούς», λένε οι συγγενείς της

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατο της 34χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στα Πατήσια, έχοντας γεννήσει πρόωρα.

Το άψυχο σώμα της εντόπισε ο σύζυγός της, όταν επέστρεψε στο σπίτι. Μαζί της, χωρίς τις αισθήσεις του, βρισκόταν και το νεογέννητο μωρό, ενώ δίπλα τους ήταν τα άλλα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 5 και 3 ετών.

«Προσπάθησα να την επαναφέρω, αλλά ήταν ήδη αργά»

Στην κατάθεσή του στις Αρχές, ο σύζυγος περιέγραψε τη στιγμή που βρήκε τη γυναίκα του:

«Δεν ήμουν στο σπίτι. Γύρισα από τη δουλειά άρον-άρον γιατί προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου, όμως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο όταν ήρθα. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου χωρίς αισθήσεις στο πάτωμα του σαλονιού μας, έχοντας το νεογέννητο, και μάλιστα στην αγκαλιά της. Ο ομφάλιος λώρος ήταν πάνω στο σώμα της. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας προσπάθησα να επαναφέρω τη σύζυγό μου κάνοντας ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη αργά».

Η φοβία της για τους γιατρούς

Συγγενικά πρόσωπα της 34χρονης τόνισαν ότι η γυναίκα είχε μια έντονη φοβία απέναντι στους γιατρούς, γι’ αυτό και δεν την παρακολουθούσε γυναικολόγος.

«Φοβόταν τους γιατρούς», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Παράλληλα, διέψευσαν τις φήμες ότι είχε γεννήσει στο σπίτι τα προηγούμενα παιδιά της, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τοκετοί είχαν γίνει στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

Η ίδια συνήθιζε να αποφεύγει την ιατρική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της κύησης και να μεταβαίνει στο νοσοκομείο μόνο τη στιγμή του τοκετού. Αυτή τη φορά, όμως, ο τοκετός ήρθε πρόωρα, με τραγική κατάληξη.

Πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 34χρονης αποδίδεται σε μητρορραγία, δηλαδή ακατάσχετη αιμορραγία που οδηγεί σε αιφνίδιο θάνατο.

«Σοκ στη γειτονιά – Κανείς δεν την έπεισε να δει γιατρό»

Μιλώντας στο DEBATER μία γειτόνισσα ανέφερε: «Την έβλεπα. Ερχόταν σε εμάς συχνά με τα άλλα της δύο παιδάκια μαζί. Ήταν προχωρημένη η εγκυμοσύνη της φαινόταν. Είναι σοκαριστικό πραγματικά. Την είχαν δει πριν μια εβδομάδα μάλιστα».

Συνεχίζοντας η γυναίκα πρόσθεσε: «Είναι πολύ λάθος που δεν ήθελε να επισκέπτεται τον γιατρό της, καμία γυναίκα δεν πρέπει σε αυτές τις καταστάσεις να το περνάει μόνη της. Μου είναι πολύ περίεργο. Δεν είχε δικούς της ανθρώπους να την συμβουλέψουν;»

«Ακούσαμε φωνές ξαφνικά»

Άλλος γείτονας της άτυχης γυναίκας μιλώντας στο DEBATER είπε: «Ακούσαμε φωνές ξαφνικά και καταλάβαμε ότι κάτι κακό έγινε. Είδαμε ένα ασθενοφόρο που ήρθε» και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν ξέρω γιατί το τράβηξε όλο αυτό η γυναίκα μόνη της. Αν μας φώναζε να την βοηθήσουμε φυσικά και θα το κάναμε. Δεν ξέρω τι συνέβη πραγματικά».

Το χρονικό της τραγωδίας στα Πατήσια

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:00 της Τετάρτης, όταν η γυναίκα ξεκίνησε να γεννάει μόνη της στο διαμέρισμα της.

Ο σύζυγος της βρήκε την άτυχη γυναίκα νεκρή στο διαμέρισμα τους, καθώς στην προσπάθεια της να γεννήσει μόνη της έκοψε τον ομφάλιο λώρο με αποτέλεσμα να πεθάνει τόσο η ίδια όσο και το βρέφος.

Μάρτυρες της τραγωδίας ήταν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας, τριών και πέντε ετών, τα οποία ήταν ανήμπορα να προσφέρουν κάποια βοήθεια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια. Αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία η ιατροδικαστική εξέταση.