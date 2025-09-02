Πατήσια: «Κάνουν χρήση και εμπορία ναρκωτικών μπροστά στα μάτια μας» – Δείτε βίντεο

Αγανακτισμένοι δηλώνουν οι κάτοικοι στα Κάτω Πατήσια καθώς η κατάσταση, όπως φαίνεται και από το σχετικό βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Νεαρός μέσα σε αυτοκίνητο κάνει χρήση ναρκωτικών, ενώ δίνει και σε ένα άλλο άτομο τη δόση του με μισό κατεβασμένο το παράθυρο του οχήματος.

Όπως καταγγέλλει κάτοικος «Κάνουν μπροστά στα μάτια μας χρήση και εμπορία ναρκωτικών. Μεσημέρι την ώρα που περνούν γονείς με τα παιδιά τους. Αυτό το χάλι γίνεται σε καθημερινή βάση σχεδόν και ιδιαίτερα τα βράδια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας έξω να κυκλοφορούν αλλά και εμείς οι ίδιοι» δηλώνει αγανακτισμένη.

Μάλιστα σύμφωνα με το βίντεο ο οδηγός είναι μέσα στο αυτοκίνητο «και ρουφάει από τη μύτη τη δόση του», όπως υποστηρίζει κάτοικος. «Ενώ ένας άλλος σταματάει δίπλα του και κάτι του δίνει ο οδηγός και αυτός το βάζει στο πορτ μπαγκάζ και φεύγει. Μετά ο οδηγός βάζει πάνω στο τιμόνι τη σκόνη και την ρουφάει» διευκρινίζει.

Ο συγκεκριμένος σύμφωνα με την μαρτυρία «γύρισε μετά από ένα τέταρτο με μια κόκα κόλα στο χέρι, μπήκε στο αμάξι και έκανε δεύτερη φορά χρήση ηρωίνης. Μετά βγήκε, έκλεισε καθρέπτες και έφυγε. Δεν μπορούσα να τον ξανατραβήξω γιατί φοβάμαι», αποκαλύπτει.

Οι κάτοικοι ζητούν από την πολιτεία να παρέμβει και να σταματήσουν αυτές οι εικόνες να διαδραματίζονται στα Κάτω Πατήσια αλλά και σε άλλες περιοχές.