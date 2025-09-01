Αναστάτωση τη νύχτα στα Πατήσια – Ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο (βίντεο+φωτογραφία)
Νωρίτερα οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/9 στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα Πατήσια, λόγω φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Σκιάθου.
Η φωτιά ξέσπασε για άγνωστο λόγο γύρω στις 4:30 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 Πυροσβέστες. Λίγο πριν από τις 7 το πρωί, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αστυνομία για λόγους ασφαλείας προχώρησε νωρίτερα σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σκιάθου, από το ύψος της Αγίας Παρασκευής, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
