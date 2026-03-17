Πάσχα: Αγωνία για εκατομμύρια πιστούς – Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα εν μέσω συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Έντονη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες για τον εορτασμό του Πάσχα και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Ιερουσαλήμ, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν κλείσει την Παλιά Πόλη.

Σύμφωνα με το MEGA, η περιοχή που υπό κανονικές συνθήκες σφύζει από ζωή, σήμερα θυμίζει πόλη-φάντασμα. Η είσοδος απαγορεύεται σε κατοίκους και επισκέπτες, τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, ενώ μοναστήρια και μουσεία δεν λειτουργούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάσχα υπό αυστηρά μέτρα

Σε τρεις εβδομάδες ξεκινά το Εβραϊκό Πάσχα (1–9 Απριλίου), ενώ στις 12 Απριλίου γιορτάζεται το ελληνικό.

Κατά τις πασχαλινές ημέρες, συνήθως πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στην Παλιά Πόλη για την αφή του Αγίου Φωτός, το οποίο φτάνει και στην Ελλάδα. Φέτος, όμως, η κατάσταση διαφοροποιείται, καθώς έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω των συγκρούσεων.

Διαβεβαιώσεις για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός

Η ελληνική πρεσβεία, το υπουργείο Εξωτερικών και οι ισραηλινές αρχές διατηρούν ανοιχτή επικοινωνία για τη διασφάλιση της άφιξης του Φωτός στη χώρα μας.

Όπως αναφέρεται, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά: ειδική πτήση, αεροσκάφος ή άλλες λύσεις θα εξεταστούν ώστε το Άγιο Φως να μεταφερθεί κανονικά.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ ανοίγει και κλείνει ανά διαστήματα λόγω της σύγκρουσης, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι θα βρεθεί κατάλληλο παράθυρο για τη μεταφορά.

Περιορισμοί στις συναθροίσεις

Η φετινή Παλιά Πόλη δεν θα δει τα συνηθισμένα πλήθη. Η ισχύουσα απαγόρευση περιορίζει τις συγκεντρώσεις σε έως 100 άτομα σε εξωτερικούς χώρους και έως 50 σε εσωτερικούς, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των πιστών που θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την τελετή από κοντά.