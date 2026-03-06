Καθώς πλησιάζουμε προς το Πάσχα 2026, σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι καμπάνες των εκκλησιών θα χτυπήσουν για τη Β’ Στάση των Χαιρετισμών, σε μια από τις πιο κατανυκτικές στιγμές της Μεγάλης Σαρακοστής.

Οι πιστοί προσέρχονται στους ναούς το απόγευμα για να ακούσουν μέρος του Ακαθίστου Ύμνου, ενός κορυφαίου έργου της βυζαντινής υμνογραφίας που εξυμνεί τη Θεοτόκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι συμβολίζει η Β’ Στάση των Xαιρετισμών

Η αποψινή ακολουθία περιλαμβάνει τους οίκους από το γράμμα Η έως το Μ και επικεντρώνεται στα γεγονότα που ακολούθησαν τη Γέννηση του Χριστού.

Οι ύμνοι περιγράφουν τη στιγμή που οι βοσκοί προσκύνησαν το Θείο Βρέφος, αλλά και το ταξίδι των Μάγων από την Ανατολή. Οι Μάγοι, ακολουθώντας το φωτεινό άστρο, έφτασαν στη Βηθλεέμ για να προσφέρουν τα δώρα τους: χρυσό, λίβανο και σμύρνα.

Παράλληλα, οι στίχοι αναφέρονται στη φυγή της Παναγίας και του Ιωσήφ στην Αίγυπτο για να γλιτώσει ο Ιησούς από τον Ηρώδη, ενώ η ενότητα ολοκληρώνεται με την Υπαπαντή του Κυρίου και την υποδοχή Του από τον προφήτη Συμεών στον Ναό.

Οι Χαιρετισμοί ψάλλονται τμηματικά τις πρώτες τέσσερις Παρασκευές της Σαρακοστής. Ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος θα ακουστεί την πέμπτη Παρασκευή, 27 Μαρτίου, σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς θρησκευτικής συγκίνησης.

Η ονομασία «Ακάθιστος» προέρχεται από την παράδοση που θέλει τους πιστούς να ψάλλουν τον ύμνο όρθιοι, τιμώντας την Παναγία για την προστασία της.

Οι επόμενες ημερομηνίες για το 2026:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ