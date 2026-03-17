Πάρνηθα: Ασθενής χιονόπτωση αυτή την ώρα – Το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί (Εικόνα)

Ασθενείς χιονοπτώσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Πάρνηθα, με τα πρώτα στρώματα χιονιού να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του ορεινού όγκου.

Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή σε οδηγούς και επισκέπτες, καθώς η ολισθηρότητα του οδοστρώματος ενδέχεται να αυξηθεί, ιδιαίτερα στα σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούν τις συνθήκες ευνοϊκές για χειμερινές δραστηριότητες, καθιστώντας ωστόσο απαραίτητη την προσεκτική μετακίνηση στο οδικό δίκτυο.

Δείτε εικόνα: