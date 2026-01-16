Παραλίγο τραγωδία στον Πύργο: 16χρονος πήρε το ΙΧ της μητέρας του και ενεπλάκη σε καταδίωξη με την ΕΛΑΣ – Προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικά

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/1) στον Πύργο όταν 16χρονος πήρε το αυτοκίνητο της μητέρας του.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο ανήλικος πήρε κρυφά το ΙΧ και βγήκε στους δρόμους με συνοδηγό έναν συνομήλικό του φίλο.. Η κατάσταση ξέφυγε όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον νεαρό να σταματήσει. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν άνδρες της ΟΠΚΕ στην οδό Αλφειού του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντί για φρένο όμως, ο ανήλικος πάτησε τέρμα το γκάζι και εξαφανίστηκε, προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα ακολούθησε μια ξέφρενη πορεία προς το Επιτάλιο, το Ανεμοχώρι, τα Κρέστενα, τα Μακρίσια, το φράγμα Φλόκα, το Πελόπιο και πάλι πίσω προς Πύργο.

Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς όταν ο 16χρονος, επιχείρησε να εμβολίσει τα περιπολικά, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο αστυνομικούς και διερχόμενους οδηγούς.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ενισχύθηκαν, στήθηκαν μπλόκα, δρόμοι «χτενίστηκαν» και η καταδίωξη κράτησε πάνω από μία ώρα.

Το τέλος γράφτηκε στην περιοχή της οδού Αλφειού, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες τόσο στον ανήλικο οδηγό όσο και στον φίλο του.

Την ίδια στιγμή, μια γυναίκα εμφανιζόταν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας δηλώνοντας πως ο ανήλικος γιος της είχε πάρει το αυτοκίνητό της κρυφά.