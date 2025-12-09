Παντελής Παντελίδης: Τα ποσά που θα λάβουν ως αποζημίωση Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου για το μοιραίο τροχαίο

Εκδόθηκε τη Δευτέρα 8/12 η απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία ορίζονται οι αποζημιώσεις στις δύο επιβάτιδες, Φρόσω Κυριακού και Μίνα Αρναούτη για το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, οδηγός του μοιραίου τζιπ ήταν ο τραγουδιστής, ωστόσο αποδόθηκε ποσοστό ευθύνης 50% στις δύο συνεπιβάτιδες, καθώς αποδέχτηκαν να μπουν σε όχημα με οδηγό σε κατάσταση μέθης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, το δικαστήριο σημείωσε πως οι δύο γυναίκες δεν είχαν φορέσει ζώνη ασφαλείας, παρότι στην πρωτόδικη απόφαση είχε θεωρηθεί ότι η Μίνα Αρναούτη ήταν δεμένη.

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της απόφασης, οι αποζημιώσεις διαμορφώνονται στις 9.000 ευρώ για τη Φρόσω Κυριάκου και στις 39.000 ευρώ για τη Μίνα Αρναούτη.

Επιπλέον, απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Οι αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν στις δύο επιβάτιδες θα καταβληθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία στη συνέχεια θα στραφεί κατά της οικογένειας Παντελίδη, αφού ο τραγουδιστής αναγνωρίζεται και ως ο οδηγός.

Όσον αφορά στο ποινικό επίπεδο, η υπόθεση έχει μπει οριστικά στο αρχείο, ύστερα από εξέταση από τέσσερις εισαγγελικούς λειτουργούς και η χθεσινή απόφαση ουσιαστικά κλείνει ολόκληρο τον φάκελο.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύχημα συνέβη στις 18 Φεβρουαρίου 2016 στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν το τζιπ του Παντελή Παντελίδη ξέφυγε από την πορεία του και χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες.

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν υψηλό ποσοστό αλκοόλ στον οργανισμό του.