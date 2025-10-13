Πάνος Ρούτσι: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν στο Σύνταγμα σχεδόν κάθε βράδυ, κουβεντιάζαμε ώρες»

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την 23ήμερη απεργία πείνας που πραγματοποίησε, διεκδικώντας την εκταφή του γιου του για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο αγώνας του έφερε αποτέλεσμα, καθώς το αίτημά του έγινε δεκτό, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναζήτηση της αλήθειας για τον θάνατο του παιδιού του.

Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα τις πηγές δύναμης που τον κράτησαν όρθιο κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση του κόσμου, που του έστελνε καθημερινά μηνύματα και βρισκόταν στο πλευρό του.

Ωστόσο, Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην στήριξη που είχε από τον Νίκο Καρβέλα. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, όπως αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι, βρισκόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, προσφέροντας αθόρυβα την ανθρώπινη παρουσία του.

«Πέρασαν και αρκετοί καλλιτέχνες από το Σύνταγμα. Είναι αλήθεια ότι ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ. Μου έλεγε ότι θέλει να είναι μαζί μου για να μην είμαι μόνος μου. Κουβεντιάζαμε ώρες. Ήταν πολύ όμορφο. Το έκανε με την καρδιά του χωρίς δημοσιότητα, χωρίς κάμερες. Δεν ήθελε, γι’ αυτό ερχόταν αργά το βράδυ», αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: