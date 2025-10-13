Πάνος Ρούτσι: «Να γίνει ένα μνημείο δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, θα ήταν πολύ ωραίο αυτό»

Ο Πάνος Ρούτσι συγκίνησε το πανελλήνιο με τον αγώνα που έδωσε για 23 ημέρες ζητώντας την εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις μετά την πανηγυρική δικαίωση έδωσε μία εκ βαθέων συνέντευξη στο DEBATER. Παράλληλα, σχολίασε την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη τονίζοντας ότι η “υπόθεση των Τεμπών ενοχλεί πολύ” κάνοντας λόγο για “θυμό” του πρωθυπουργού.

Την ίδια στιγμή, αποκάλυψε ότι ήρθε στο νοσοκομείο ώστε να γίνει ιατρικός έλεγχος μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας όπως του υπέδειξαν οι γιατροί.

«Ήρθα στο νοσοκομείο μετά από εντολή γιατρού μετά από 23 ημέρες απεργία πείνας να δω πώς είναι η υγεία μου. Νομίζω ο πρωθυπουργός περίμενε να τελειώσω την απεργία πείνας και να εκδηλώσει όλο αυτό τον θυμό επειδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα όσο ήμουν εκεί. Αυτό όμως δεν θα περάσει γιατί ο κόσμος δεν θα το αφήσει και αν καθαρίσει το μνημείο των παιδιών μας την άλλη ημέρα θα είμαστε όλοι εκεί. Όλη η Ελλάδα. Δεν είναι απειλή, είναι ότι με αυτή την κίνηση για ακόμη μια φορά η υπόθεση των Τεμπών ενοχλεί πάρα πολύ», δήλωσε.

Τέλος, στην πρόταση για το αν θα ήθελε ένα μνημείο μικρότερης κλίμακας για τα Τέμπη στον δημόσιο χώρο δίπλα από το μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη, ο ίδιος τόνισε ότι «Δεν είμαι αρνητικός σε αυτό. Απλά επειδή εκεί είναι ένα σημείο που περνάει εκατομμύρια κόσμος κάθε ημέρα και μαθαίνουν το τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα πως λειτουργεί η δικαιοσύνη είναι ένας λόγος που δεν θα ήθελα να φύγουμε από εκεί. Θα ήθελα ένα μνημείο με τα ονόματα των παιδιών μας δίπλα από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Θα ήταν πολύ όμορφο να γινόταν αυτό…

Από τις 28 Φεβρουαρίου από την μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση κάθε βράδυ τα παιδιά από την ομάδα «μέχρι τέλους» διαβάζουν τα ονόματα των παιδιών μας και αυτό έχει περάσει ως ένα μήνυμα σε όλους τους Αθηναίους και ξέρουν την ώρα και έρχονται κάθε βράδυ και διαβάζουν τα ονόματα. Κάτι σαν κάλεσμα αυτόματο κάθε βράδυ», καταλήγει ο Πάνος Ρούτσι.