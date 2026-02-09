Πανέτοιμοι για το συλλαλητήριο την Παρασκευή 13/2 οι αγρότες – Η ώρα που θα βρεθούν στο Σύνταγμα

Πανέτοιμοι για το μεγάλο συλλαλητήριο το απόγευμα της Παρασκευής 13/2 στο Σύνταγμα είναι οι αγρότες όπως ανακοινώθηκε και επίσημα.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση τους καλούν όλους τους πολίτες της Αττικής να δώσουν βροντερό παρών στις 4 το μεσημέρι, με τους αγρότες με τα τρακτέρ να παραμένουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΛΑΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 4μμ Στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ!

Μετά από 55 μερόνυχτα που οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς όλης της χώρας περάσαμε στα μπλόκα, συνεχίζουμε τον αγώνα με διάφορες μορφές πάλης, αφού η κυβέρνηση, παρά την πίεση, δεν έχει ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας, τα οποία αφορούν την ίδια μας την επιβίωση. Τα λίγα ψίχουλα που κάτω από την πίεση του αγώνα μας αναγκάστηκε να υποσχεθεί, χωρίς ακόμα να τα έχουμε πάρει, δε φτάνουν να μας εξασφαλίσουν ούτε μια μικρή παράταση ζωής.

Στα πλαίσια συνέχισης του αγώνα μας αποφασίσαμε, στην τελευταία πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στην Νίκαια της Λάρισας, να πραγματοποιήσουμε μεγάλο συλλαλητήριο με συμμετοχή τρακτέρ στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φλεβάρη, στις 4 μμ, στην πλατεία Συντάγματος. Στο χώρο της συλλαλητηρίου θα παραμείνουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Καλούμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους ψαράδες, τους μελισσοκόμους να δώσουν δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο διατρανώνοντας την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την αγωνιστική διεκδίκηση των αιτημάτων που προβάλλαμε στα μπλόκα.

Καλούμε το λαό της Αθήνας, τους εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες και τη νεολαία να σταθούν στο πλευρό μας συνεχίζοντας την συμπαράσταση κι αλληλεγγύη στον αγώνα μας που εκδήλωσαν σ’ όλη τη διάρκεια των μπλόκων.

Αυτή η μαζική και αταλάντευτη συμπαράσταση κι αλληλεγγύη μάς βοήθησε πάρα πολύ ώστε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία όλες τις επιθέσεις που οργάνωσε εναντίον μας η κυβέρνηση. Τις συκοφαντίες και τις ύβρεις, τα ρόπαλα και τα χημικά των ΜΑΤ, τις συλλήψεις και τις εισαγγελικές απειλές για μαζικές διώξεις, τις συνεχείς προσπάθειες για υποκίνηση του «κοινωνικού αυτοματισμού».

Ο αγώνας μας δεν αφορά μόνο τη δική μας επιβίωση, αλλά την ποιότητα ζωής κάθε ελληνικής οικογένειας που θέλει και δικαιούται να έχει φθηνά και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα για τη διατροφή της. Κι ενώ εμείς αναγκαζόμαστε να πουλάμε πολύ φτηνά τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα μας στους εμπόρους, αυτά φτάνουν πανάκριβα στον καταναλωτή. Οι μόνοι που κερδίζουν είναι οι μεσάζοντες και τα μεγάλα συμφέροντα που ελέγχουν την αγορά.

Η κυβέρνηση δεν θέλει να θίξει στο παραμικρό τα συμφέροντα μιας χούφτας εμπόρων και βιομηχάνων που κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος και των παραγωγών και των καταναλωτών.

Η πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ και της κυβέρνησης οδηγεί στον αφανισμό του μικρού και μεσαίου παραγωγού, ανοίγοντας τον δρόμο για εισαγωγές προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας θα φτάνουν πολύ πιο ακριβά στο τραπέζι μας, όπως προωθεί με τις συμφωνίες τύπου Mercosur και τις «Ελληνοποιήσεις».

Η συρρίκνωση του λαϊκού εισοδήματος, η ακρίβεια, η φορολογική επιβάρυνση, η εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, η καταπάτηση εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, οι κίνδυνοι για την ειρήνη είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι και μας ενώνουν.

Παλεύουμε για να κρατήσουμε ζωντανή την ύπαιθρο, τα χωράφια και τα ζώα μας, για να μπορούμε να παράγουμε και να ζούμε από τη δουλειά μας και δεν πρόκειται να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε.

Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ – ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!