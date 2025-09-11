Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κατέρρευσε μέρος της οροφής 

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατέρρευσε πριν από περίπου μία εβδομάδα μεγάλο τμήμα της οροφής, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το γεγονός έγινε γνωστό μέσω της φοιτητικής παράταξης «Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη», η οποία δημοσιοποίησε φωτογραφίες, τονίζοντας ότι η κατάρρευση θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες, καθώς η εξεταστική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι χώροι είναι γεμάτοι από φοιτητές και εργαζόμενους.

Το περιστατικό αποδίδεται στη χρόνια υποχρηματοδότηση και στην εγκατάλειψη των υποδομών των δημόσιων πανεπιστημίων. Οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι η συντήρηση των κτιρίων παραμελείται, ενώ δίνεται έμφαση σε ιδιωτικά μεταπτυχιακά και εργολαβίες.

Όπως σημειώνουν, η κατάρρευση της οροφής δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν αλλά κομμάτι μιας σειράς επικίνδυνων περιστατικών που αναδεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα στα ιδρύματα: από την πτώση ασανσέρ στις εστίες του ΑΠΘ και τον τραυματισμό φοιτητή στη Νομική, έως την πυρκαγιά στις εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έθεσε σε κίνδυνο 13 φοιτητές.