Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Δείτε τα θέματα που έπεσαν στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα, Τρίτη, 9 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

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Δείτε τα θέματα στην Υγιεινή: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/Them_Ygieini_26.pdf

Δείτε τα θέματα στο Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/Them_NaftikoDikaio_26.pdf

Δείτε τα θέματα στις Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ): https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/Them_AOD_26.pdf

Στοιχεία Μηχανών: https://www.poukamisas.gr/wp-content/uploads/2026/06/Them_StoicheiaMich_26.pdf

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες, Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.