Πανελλήνιες 2026: Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων συνεχίζονται με Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» εξετάζονται σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές 2026 και διεκδικούν μια θέση στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών.

Η εξέταση στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία πραγματοποιείται μέσω φωνητικής ή οργανικής μουσικής και διαρκεί από τέσσερα έως έξι λεπτά για κάθε υποψήφιο.

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Το πρόγραμμα των εξετάσεων στα Ειδικά Μαθήματα συνεχίζεται ως εξής:

-Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά

-Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

-Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Η διαδικασία άρχισε στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Πλέον, το ενδιαφέρον των χιλιάδων υποψηφίων στρέφεται πλέον στην ερχόμενη Πέμπτη 25 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

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Μαζί με τις βαθμολογίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, τα οποία θα επιτρέψουν ασφαλέστερες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι έως και αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου, προκειμένου να ενημερωθούν μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) τόσο για τις βαθμολογίες τους όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.