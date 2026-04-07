Παλλήνη: Ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος που βρέθηκε νεκρός με δεματικά στον λαιμό – Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 20:00 της Μεγάλης Δευτέρας 6/4 σε χαντάκι στην Παλλήνη.

Το πτώμα του άνδρα, που έφερε δύο δεματικά καλωδίων (tie wrap) στον λαιμό, εντόπισε από τον πρώτο όροφο του σπιτιού του, το οποίο βλέπει στον δρόμο και άμεσα ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου και να διευκρινίσει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες η σορός ταυτοποίηθηκε από τις Αρχές και ανήκει σε 49χρονο Έλληνα. Μάλιστα, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του άνδρα, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο εντοπισμού, για να συνομιλήσουν με τα συγγενικά του πρόσωπα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, οι πρώτες ενδείξεις από την εξέταση του ιατροδικαστή στη σορό του 49χρονου δείχνουν αυτοχειρία, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο του περιστατικού στην Παλλήνη και να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο.