Φρίκη στην Παλλήνη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε χαντάκι – Ήταν δεμένος με δύο tire ups γύρω από το λαιμό του
Περαστικός τον είδε να κείτεται και κάλεσε την αστυνομία
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 20.00 της Μεγάλγης Δευτέρας (06.04) στην περιοχή της Παλλήνης, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας μέσα σε χαντάκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, του DEBATER, το θύμα ηλικίας περίπου 55 ετών, εντοπίστηκε επί της οδού Λεονταρίου, από διερχόμενο πολίτη που τον είδε να κείτεται και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές.
Το θύμα είχε δεμένο δύο tire ups γύρω από το λαιμό του. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό του άτυχου άνδρα και αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές.
