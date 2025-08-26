Παλλήνη: Συνελήφθη υπάλληλος του Δήμου για συνεχόμενους εμπρησμούς – Έβαζε φωτιά σε ξερά χόρτα (Φωτογραφίες)

Μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης συνελήφθη την Τρίτη (26/8) από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ως υπεύθυνος για τέσσερις πυρκαγιές που ξέσπασαν κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2025, σε περιοχές κοντά σε ευάλωτες δομές της περιοχής.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε βάσει εντάλματος της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, έπειτα από έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. που διήρκεσε πάνω από δύο μήνες. Η υπόθεση είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών, η οποία προχώρησε στην έκδοση εντάλματος.

Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση, κατ’ επανάληψη, σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Ιουνίου και στις 14 Ιουλίου 2025, σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Οι τοποθεσίες βρίσκονταν κοντά σε δομές όπως το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, το ΚΔΑΠ ΑμεΑ και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας για ανηλίκους (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Σχέδιο και μέθοδος εμπρησμού

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι πυρκαγιές παρουσίαζαν παρόμοια χαρακτηριστικά: ξεσπούσαν αργά το απόγευμα, μεταξύ 15:58 και 19:17, και σε οικόπεδα είτε περιφραγμένα είτε όχι. Ο δράστης χρησιμοποιούσε αναπτήρα ή έριχνε φλεγόμενα αντικείμενα – όπως χαρτιά ή υφάσματα – για να προκαλέσει τις φωτιές, ενώ κινούνταν με λευκό van με χαρακτηριστικά που διευκόλυναν την αναγνώρισή του.

Ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Οι κάτοικοι της περιοχής κατέθεσαν ότι το τελευταίο διάστημα είχαν παρατηρηθεί ασυνήθιστα συχνά περιστατικά φωτιάς, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία. Πολλοί δήλωσαν ότι αισθάνονται ανασφάλεια, φοβούμενοι για την ασφάλεια των οικογενειών και των περιουσιών τους.