Παλλήνη: Συνελήφθη 26χρονος οδηγός που έτρεχε με 174 χλμ./ώρα στην περιφερειακή Υμηττού – Δεν είχε ούτε δίπλωμα
Τον "τσάκωσε" το ραντάρ της Τροχαίας
Στη σύλληψη ενός 26χρονου οδηγού που έτρεχε με ταχύτητα 174 χλμ/ώρα επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης 29/10 αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar, ότι ο 26χρονος έτρεχε με 174 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Μάλιστα, όπως προέκυψε, ο 26χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.
Στον οδηγό του συγκεκριμένου οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
