Παλλήνη: Πατέρας 6 μηνών βρέφους ο 43χρονος που εγκατέστησε κρυφές κάμερες σε γυναικείες τουαλέτες επιχείρησης

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη δράση του 43χρονου εργαζόμενου από την Παλλήνη που εγκατέστησε κρυφές κάμερες με ήχο στις γυναικείες τουαλέτες της εταιρίας που εργαζόταν, αλλά και στις τουαλέτες του σπιτιού του για να παρακολουθεί, τόσο τους ανυποψίαστους συναδέλφους του, αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν μία 50χρονη συνάδελφός του εντόπισε την κάμερα και προχώρησε σε καταγγελία. Η εταιρία που δούλευε ο 43χρονος άνδρας δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα και οι αστυνομικοί τον περίμεναν να επιστρέψει από τις καλοκαιρινές του διακοπές για να κάνουν «ντου» στο σπίτι του, στο Παγκράτι.

Είχε και υλικό παιδικής πορνογραφίας

Μόλις εκείνος γύρισε από τις διακοπές του ήρθε αντιμέτωπος με μία εικόνα που δεν περίμενε. Βρήκε τους άνδρες της ΕΛΑΣ έξω από την πόρτα του. Από έρευνες που έγιναν στο σπίτι του διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας με σκληρές εικόνες κακοποίησης μικρών παιδιών.

Πατέρας 6 μηνών βρέφους

Άτομα του περιβάλλοντός του περιγράφουν τον 43χρονο ως ένα άτομο ταπεινό, τρυφερό και υπεράνω πάσης υποψίας. Σύμφωνα με το Mega ο ίδιος είναι πατέρας ενός κοριτσιού μόλις έξι μηνών και τον Σεπτέμβριο θα γίνει η βάπτιση του.

Ελεύθερος υπό όρους

Ο 43χρονος πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα και κατηγορήθηκε για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με καταβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ, και τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.