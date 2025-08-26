Παλαιό Φάληρο: Διανομέας ξυλοκοπήθηκε άγρια με τραπέζι και σφυρί – «Ζω από τύχη» (Βίντεο)

Ένας διανομέας φαγητού έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο Παλαιό Φάληρο.

Την ώρα που παρέδιδε την παραγγελία, οι δύο δράστες επιτέθηκαν στον διανομέα και τον χτύπησαν με σφυρί και τραπέζι, ενώ του άρπαξαν και τα χρήματα που είχε πάνω του.

Στα πλευρά έχει σημάδια ο διανομέας από τα χτυπήματα με σφυρί. Μιλώντας στο Star ο άνδρας είπε «στο κεφάλι είναι το πρώτο χτύπημα που μου ήρθε από αριστερά, από ξύλινο τραπεζάκι που με περίμενε μόλις μπήκα μέσα. Τα χέρια, τα πόδια, τα γόνατα, είναι όλα που αμυνόμουν στη λύσσα». Έπειτα πρόσθεσε «ζω από τύχη. Έτρεχαν τα αίματα και το μόνο που προσπαθούσα ήταν να αμυνθώ, να βρω μια διέξοδο».

«Ανεβοκατέβαζε λυσσασμένα το τραπέζι πάνω μου»

Ο άνδρας που παρήγγειλε έπεισε τον διανομέα να μπει στο εσωτερικό του διαμερίσματος, με τον διανομέα να περιγράφει την επίθεση: «προσποιήθηκε ο ένας ότι του έπεσαν τα χρήματα κάτω και δεν μπορεί να σκύψει γιατί έχει χτυπήσει το πόδι του. Με το που κάνω ένα βήμα και βλέπω τα χρήματα κάτω, μου έρχεται ένα τραπέζι στο κεφάλι. Ανεβοκατέβαζε λυσσασμένα το τραπέζι επάνω μου. Αμυνόμουν με τα χέρια και τα πόδια όσο μπορούσα για να προστατευτώ. Και ο άλλος ερχόταν από τη δεξιά μεριά με σφυρί και με χτυπούσε».

Την αστυνομία την ειδοποίησε ένας ένοικος της πολυκατοικίας που άκουσε τις φωνές και ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες που έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν συνελήφθησαν.