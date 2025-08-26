Γυναικοκτονία στον Βόλο: Βαρύ πένθος στην κηδεία της 36χρονης – Τα παιδιά της δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν

Βαρύ ήταν το κλίμα την Τρίτη στην Κορυτσά της Αλβανίας κατά την κηδεία της 36χρονης Μαριόλα, η οποία είχε δολοφονηθεί άγρια από τον σύζυγό της στον Βόλο την προηγούμενη Παρασκευή. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία των τεσσάρων παιδιών της, παρ’ όλο που θα ήθελαν να είναι εκεί.

«Ήθελα να πάω Αλβανία για τη μαμά αλλά δεν μπορώ να πάω γιατί δεν μου κάνουν τα χαρτιά, επειδή αν πάω εκεί πρέπει να κάτσω 3 μήνες και δεν θέλω να πάω γιατί έχω τα μικρά, δεν θέλω να τα αφήσω και δεν θα πάω. Πήγα εδώ πέρα, την είδα τη μητέρα μου, αυτό μόνο», δήλωσε η μεγάλη κόρη της, εκφράζοντας τη λύπη της που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.

Η απολογία του δράστη

Ο 40χρονος σύζυγος κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, που αποκάλυψε το DEBATER, ισχυριζόμενος μεταξύ άλλων ότι “δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση” και ότι τη σκότωσε “εν βρασμώ ψυχής”. Υποστήριξε πως δεν είχε “στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντι” στο θύμα και δήλωσε “συντετριμμένος”, ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του.

Σύμφωνα με την απολογία του, εξοργίστηκε επειδή η 36χρονη του ζήτησε να χωρίσουν και επειδή του αποκάλυψε ότι το έμβρυο που κυοφορούσε πριν λίγο καιρό και τελικά απέβαλε δεν ήταν δικό του.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης απέδωσε την ευθύνη για τη δολοφονία στη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι τον προκάλεσε και τον προσέβαλε βάναυσα. Περιγράφοντας την ημέρα του εγκλήματος, ανέφερε πως βρισκόταν σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούνταν στην οικογένεια για ψησταριά.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι προ ημερών, ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια, σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του και ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα.

“Η Μαριόλια δολοφονείται για δεύτερη φορά”

Η δικηγόρος της οικογένειας της 36χρονης τόνισε πως το θύμα είχε υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβίωσης με τον κατηγορούμενο. Όπως δήλωσε στο gegonotanews, “η Μαριόλια δολοφονείται για δεύτερη φορά με όσα ακούγονται από την πλευρά του δράστη και σπιλώνεται η μνήμη της με τρόπο άδικο και εξευτελιστικό”.

Η κακοποίηση και οι εκτρώσεις

Η αδελφή της 36χρονης καταγγέλλει ότι η γυναίκα είχε επανειλημμένα προσπαθήσει να φύγει από τον 40χρονο σύζυγό της, αλλά εκείνος πάντα την έβρισκε και την ανάγκαζε να επιστρέψει. «Σε εμένα η αδερφή μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές, κρυβόταν αλλά την έβρισκε από συγγενείς, οπότε δεν την άφηνε ήσυχη. Αυτός ήταν κολλημένος να της κάνει τη ζωή κόλαση», είπε η αδελφή της.

Η 36χρονη υπέστη πολλές αποβολές και εκτρώσεις, τις οποίες αναγκάστηκε να κάνει εξαιτίας της αρρωστημένης ζήλιας του άνδρα της, ο οποίος πίστευε ότι τον απατούσε. «Ρωτήστε στον Βόλο πόσες εκτρώσεις έχει κάνει, ας βγάλουν τον φάκελο αν θέλουν, έχουμε αποδείξεις, 20 φορές», πρόσθεσε η αδελφή της, επισημαίνοντας την εμμονή του συζύγου της να την κρατήσει κοντά του με το ζόρι, προσπαθώντας να τη δεσμεύσει με τα παιδιά.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη όταν, στην τελευταία έκτρωση που έκανε η γυναίκα, ο γιατρός την προειδοποίησε πως η ζωή της ήταν σε άμεσο κίνδυνο αν συνέχιζε να υποβάλλεται σε τέτοιες διαδικασίες.

Η τραγική κατάληξη

Η 36χρονη γυναίκα δεν κατάφερε να ξεφύγει από τον εφιάλτη. Ο 40χρονος την έσφαξε μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, αφήνοντάς τα να βιώσουν τον απόλυτο τρόμο. Η κοινωνία και η οικογένεια της γυναίκας παραμένουν σε κατάσταση σοκ από το γεγονός ότι αυτή η τραγωδία δεν προκλήθηκε από κάτι ξαφνικό, αλλά ήταν το αποκορύφωμα χρόνιας κακοποίησης και βίας.