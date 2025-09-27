ΠΑΓΝΗ: Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο Ηράκλειο – Στην Παθολογική Κλινική νοσηλεύεται 20χρονος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου μετά από μεταφορά 20χρονου στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 20χρονος εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση έχοντας επιβεβαιωθεί ως κρούσμα μηνιγγίτιδας.

Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου αξιολογείται διαρκώς, από τους ειδικούς.