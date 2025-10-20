Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
Παγκράτι: Γυναίκα σκάει λάστιχα αυτοκινήτων – Δείτε βίντεο με τη δράση της

Στο στόχαστρο της αστυνομίας βρίσκεται μια γυναίκα, η οποία έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να σκάει λάστιχα αυτοκινήτων στην περιοχή του Παγκρατίου.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που δημοσίευσε το Mega, η γυναίκα περπατά στο οδόστρωμα όταν ξαφνικά σταματάει, βγάζει ένα αιχμηρό αντικείμενο από την τσέπη της και σκάει το λάστιχο σταθμευμένου οχήματος.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό και από άλλες περιπτώσεις και αναζητούν τη γυναίκα.

