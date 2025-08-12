Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Πευκόφυτο Ωρωπού

Αμεσα οριοθετήθηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 3.00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο Ωρωπού.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την διασταύρωση Μπογατίου έως τα φυτώρια «Frigano».