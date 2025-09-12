Οριοθετήθηκε φωτιά σε ξέρα χόρτα στα Οινόφυτα

Η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) στα Οινόφυτα Βοιωτίας οριοθετήθηκε.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες που διατέθηκαν από τους ΟΤΑ της περιοχής και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.