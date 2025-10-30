ΟΠΕΚΕΠΕ: “Ντου” της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του Οργανισμού – Κατασχέθηκε το αρχείο αιτήσεων του 2025

Νέα έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε το πρωί της Πέμπτης 29/10 η Οικονομική Αστυνομία, συνοδευόμενη από κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Οικονομική Αστυνομία έκανε “ντου” στο τμήμα πληροφορικής του Οργανισμού, καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε να κατασχεθεί το αρχείο με τις αιτήσεις του 2025, ώστε να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις και έλεγχοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Οκτωβρίου, είχε κάνει έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα και κλιμάκιο της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.