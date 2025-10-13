Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της Απάτης στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα

Αιφνιδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης κλιμάκιο της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο υπάλληλοι της υπηρεσίας έφτασαν γύρω στις 9 το πρωί και παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα στον Οργανισμό, πραγματοποιώντας ελέγχους.

Οι ελεγκτές ζήτησαν οργανογράμματα, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και διαδικαστικά έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε έλεγχο ηλεκτρονικών αρχείων ή servers.

Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης των διαδικασιών του Οργανισμού.