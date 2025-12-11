Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γιώργος Ξυλούρης ή “Φραπές” – LIVE η συνεδρίαση

Την πρώτη φορά που είχε κληθεί δεν είχε εμφανιστεί και είχε καταθέσει υπόμνημα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γιώργος Ξυλούρης ή “Φραπές” – LIVE η συνεδρίαση
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:30

Κανονικά προσήλθε λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Πέμπτης 11/12 στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές».

Ο κτηνοτρόφος και αγροτοσυνδικαλιστής που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δίνει εξηγήσεις ενώπιον της Εξεταστικής για την εμπλοκή του στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε LIVE τη συνεδρίαση της Εξεταστικής:

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη φορά που είχε κληθεί στις 20 Νοεμβρίου 2025 είχε στείλει γραπτό υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή. Ωστόσο, μετά την προειδοποίηση για πιθανή βίαιη προσαγωγή σε περίπτωση δεύτερης απουσίας, δήλωσε ότι σήμερα δίνει κανονικά το “παρών” στην Εξεταστική.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στις αρχές Δεκεμβρίου στο Open είχε δηλώσει ότι «θα πάω και θα μιλήσω» και είχε προαναγγείλει ότι θα εμφανιστεί με «φορτωτή γεμάτο ντοσιέ», σημειώνοντας ότι «πολλοί θα τρέχουν».

Λίγο αργότερα όμως, μιλώντας στο Star, πήρε εντελώς διαφορετική στάση, λέγοντας πως δεν πρόκειται να «κάψει» κανέναν και πως «ούτε φωτιά κρατώ ούτε κάρβουνα έχω μαζί μου».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για παρατυπίες και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες επιδοτήσεις, αλλά και για αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Ειδικότερα, ελέγχεται για καταθέσεις 2,5 εκατ. ευρώ και άλλα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar. Σχετικά με το πολυτελές αυτοκίνητο είχε πει ότι του το δώρισε ένας φίλος του από την Κόρινθο και εκείνος το μεταβίβασε στην Ιταλία για 2.000 ευρώ.

