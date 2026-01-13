On air κόντρα Τσιλιά με Μαρούδα για τα μπλόκα: “Ταλαιπωρείς κόσμο για να πάρει 0,5% το ΚΚΕ” – “Το πας από βλακεία σε βλακεία”

Διχασμένη είναι η κοινότητα των αγροτών ενόψει του ραντεβού μέρους των εκπροσώπων του κινήματος με την κυβέρνηση το μεσημέρι της Τρίτης (13/1).

Μάλιστα, το πρωί της Δευτέρας είχαμε έντονο on air διάλογων μεταξύ αγροτών που εκπροσωπούν τους “σκληρούς” και τους “πρόθυμους” όσον αφορά την στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο Χρήστος Τσίλιας που θα βρεθεί σήμερα (13/1) στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό ήρθε σε ρήξη με τον πρόεδρο της ένωσης ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των σκληρών αγροτοσυνδικαλιστών.

Η τοποθέτηση Μαρούδα ότι «τα μπλόκα με τα χιλιάδες τρακτέρ δεν μας επηρεάζει η σημερινή συνάντηση, δεν μας ενδιαφέρει ο κ. Τσιλιάς» προκάλεσε την αντίδραση του έτερου αγροτοσυνδικαλιστή.

Όταν ο κ. Μαρούδας αρχικά γέλασε ακούγοντας τον κ. Τσιλιά να λέει «είμαστε 30 μπλόκα και συμβαίνει κάτι που δεν το περίμενα. Εδώ που είμαι έρχονται εκπρόσωποι από άλλα μπλόκα που θέλουν να πάρουν μέρος στον διάλογο» και στη συνέχεια σχολίασε «έρχονται κάτι πρόθυμοι από τα μπλόκα που εκπροσωπούν τον εαυτό τους, ούτε συντονιστική επιτροπή».

Στη συνέχεια οι τόνοι ανέβηκαν και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Ο διάλογος έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ. Με τις επιλογές της πανελλαδικής έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Δεν μπορεί να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο. Κάνουν σόου για τις φωτογραφίες και να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πότε θα είναι έξω ο κόσμος;

Μαρούδας: Θα είμαστε έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματα

Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα στου 0,5%. Σοβαρέψου επιτέλους

Μαρούδας: Εμένα μου αρέσει ο κ. Τσιλιάς γιατί σε 2 λεπτά αποκαλύπτεται ο ρόλος του

Τσιλιάς: Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ

Μαρούδας: Άρα το μπλόκο της Νίκαιας με 1,500 τρακτέρ είναι ΚΚΕ. Αποκαλύπτονται μόνοι τους σε ένα λεπτό

Τσιλιάς: Σόου δεν θα κάνει στα κανάλια

Μαρούδας: Δεν θα αντιπαρατεθώ σε αγρότη κα ειδικά σε αυτόν

Η ένταση έμεινε σε υψηλά επίπεδα όταν κλήθηκε ο κ. Τσιλιάς να τοποθετηθεί επί των όσων υποστήριξε ο κ. Μαρούδας για τον αριθμό των μπλόκων. «80 μπλόκα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα» συνέχισε ο κ. Τσιλιάς με τον συνδικαλιστή από το μπλόκο της Νίκαιας να επιμένει «έξι μπλόκα είναι και έχουν και έναν πρόθυμο δικό τους από κάθε μπλόκο. Δεν θα αποφασίσουν αυτοί για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου».

«Να ζητήσεις πρώτα από τον εαυτό σου συγγνώμη, δεν λύνεις προβλήματα, είσαι μόνο ΚΚΕ, πότε έλυσες κάποιο πρόβλημα» κατέληξε ο Χρήστος Τσιλιάς.

Μαρούδας: θα κλείσουμε τους δρόμους την ώρα της συνάντησης

Σε ερώτηση ποια θα είναι η στάση των αγροτών που δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο κ. Μαρούδας είπε πως θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με μπλόκα σε εθνικές οδούς και παρακαμπτηρίους,

Σε όλα την Ελλάδα θα κλείσουμε τους δρόμους την ώρα της συνάντησης. Η κυβέρνηση να αφήσει τις απειλές και να λύσει προβλήματα. Εμείς απαιτούμε να συναντηθεί μαζί μας η κυβέρνηση και να λύσει προβλήματα. Είμαστε 45 ημέρες στο δρόμο, οι δικογραφίες είναι δεδομένες. Δεν μπορώ να ακούω για κομματικές γραμμές.