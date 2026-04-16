Ομόνοια: Από 10 έως 30 ευρώ χρέωνε την κάθε συνταγή για ναρκωτικά χάπια ο γιατρός που συνελήφθη

Ιατρικές συνταγές για την αγορά ναρκωτικών φαρμάκων από τοξικομανείς κατά παραγγελία, εξασφάλιζε ένας γιατρός ηλικίας 51 ετών στην Ομόνοια.

Για κάθε μία από τις συνταγές λάμβανε από 10 έως 30 ευρώ από τους «πελάτες». Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του, μετά από καταγγελίες ατόμων, που είχαν διαπιστώσει την δράση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην συμβολή των οδών Σωκράτους και Αγίου Κωνσταντίνου στις 21:25 το βράδυ της Δευτέρας, την ώρα που παρέδιδε μια ακόμη συνταγή για την αγορά ναρκωτικών χαπιών.

Όταν τον ρώτησαν οι αστυνομικοί σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος του, ανέφερε χωρίς δισταγμό, στους αστυνομικούς πως πουλάει τις συνταγές κατόπιν παραγγελίας.

Ο γιατρός είχε απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια δραστηριότητα και στο παρελθόν, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν, 21 ιατρικές συνταγές, μια ιατρική σφραγίδα με τα στοιχεία του και τις 3 χορηγήσεις με αναρρωτικές άδειες.