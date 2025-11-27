Ομάδα Αλήθειας: Οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία του site

Την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό που βρέθηκε έξω από τα γραφεία του site της “Ομάδας Αλήθειας” στην Παλλήνη ανέλαβαν οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», με ανακοίνωσή τους σε γνωστό αντιεξουσιαστικό ιστότοπο, την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε εντοπιστεί έξω από τα γραφεία του site της “Ομάδας Αλήθειας” στην Παλλήνη, το πρωί του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου.

Με μία μακροσκελή ανακοίνωση, οι συντάκτες τους «αφιερώνουν» μεταξύ άλλων την επίθεση «στον αναρχικό αντάρτη πόλης Κυριάκο Ξυμητήρη» που σκοτώθηκε σε έκρηξη στο διαμέρισμα-γιάφκα στους Αμπελόκηπους στις 31.10.2024 και επιτίθεται τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στο ίδιο το σάιτ.

Σχετικά με το ότι τα γραφεία βρίσκονται δίπλα σε παιδικό σταθμό, στην ανακοίνωση φαίνεται ότι το γνώριζαν εξ αρχής και κάνουν λόγο για «κλάψα που είναι γραφική προπαγάνδα».

«Αντιλαμβανόμαστε αυτό το πλέγμα εταιρειών σαν ένα πολύ καλά δομημένο οργανισμό με ξεκάθαρη γαλάζια κεφαλή. Η κλάψα τους για την επικινδυνότητα που προκλήθηκε λόγω της γειτνίασης τους με παιδικό σταθμό ξημερώματα Σαββάτου δεν είναι μια γραφική και πρόχειρα επιλεγμένη επικοινωνιακή κίνηση. Είναι κομμάτι ενός αντανακλαστικού πλαισίου προπαγάνδας που έχει δομηθεί σταθερά και με προσοχή εδώ και 13 χρόνια», αναφέρουν χαρακτηριστικά.