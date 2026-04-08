Ολυμπία οδός: Ποιες ώρες θα υπάρχει αυξημένη κίνηση κατά την περίοδο του Πάσχα

Τις ώρες τις οποίες κατά μέσο όρο θα υπάρχει αυξημένη κίνηση παρουσίασε σε σημερινή (8/4) ανακοίνωση της η εταιρεία διαχείρισης της Ολυμπίας οδού.

Συγκεκριμένα, η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί:

Αναλυτικά το μήνυμα από την “Ολυμπία Οδός”:

Καλό Πάσχα με ασφαλείς μετακινήσεις!

Πασχαλινή περίοδος σημαίνει ταξίδι σε νέα μέρη και επιστροφή στους τόπους καταγωγής μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού αυτές τις δύο εβδομάδες. Συγκεκριμένα, η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί:

Κατά την έξοδο:

τη Μεγάλη Πέμπτη, από τις 14:00 περίπου το μεσημέρι μέχρι τις 21:00 το βράδυ και

τη Μεγάλη Παρασκευή, από νωρίς στις 07:00 το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα

Κατά την επιστροφή:

τη Δευτέρα του Πάσχα, από τις 13:00 το μεσημέρι μέχρι τις 22:00 το βράδυ και

την Τρίτη του Πάσχα, από τις 14:00 το μεσημέρι μέχρι τις 20:00 το βράδυ

Προγραμματίζοντας το ταξίδι σας εκτός των ωρών αιχμής, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο.

Η Ολυμπία Οδός διασφαλίζοντας την ομαλή κυκλοφορία και ένα άνετο ταξίδι στους ταξιδιώτες, θέτει σε ετοιμότητα τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό του αυτοκινητόδρομου στις πέντε επιχειρησιακές βάσεις της από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα.

Χρήσιμα tips για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι:

Ελέγξτε το όχημά σας πριν από το ταξίδι (καύσιμα, λάδια, νερό/αντιψυκτικό, φώτα, φρένα, φλας και πίεση των ελαστικών).

Ξεκουραστείτε επαρκώς πριν το ταξίδι σας. Για μεγάλες διαδρομές συνιστάται στάση 15 λεπτών ανά δύο ώρες.

Φορτίστε έγκαιρα τον πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS και απολαύστε γρηγορότερη διέλευση στους σταθμούς των διοδίων συνδυαστικά με την χιλιομετρική χρέωση σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου.

Ενημερωθείτε για τις κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες από την υπηρεσία Πρόβλεψης Κυκλοφορίας και το widget της Ολυμπίας Οδού στο www.olympiaodos.gr και στο Olympia Odos app.

Παρακολουθείτε τις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων του αυτοκινητόδρομου για τυχόν πληροφορίες.

Απολαύστε σε έναν από τους 11 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) τα γεύματα και τις υπηρεσίες καυσίμων.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε στο 1025 από το Olympia Odos app από το κινητό σας, ή επικοινωνήστε μέσω των SOS τηλεφώνων με τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Οι άνθρωποι μας θα βρίσκονται κοντά σας σε περίπου 14 λεπτά.

Οδηγείτε προσεκτικά σε περιοχές με εργοτάξια ή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οδικής ασφάλειας και ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον δρόμο, ακολουθήστε τις σελίδες μας στα social media (Facebook, Instagram, X, LinkedIn).

Καλό Πάσχα και καλές διαδρομές σε όλους!