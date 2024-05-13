Ολονυκτία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από φοιτητές για την Παλαιστίνη

Με σκοπό να ενώσουν τις φωνές τους με τους φοιτητές σε όλον τον κόσμο, δείχνοντας αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης, φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας συγκεντρώνονται έξω από τα Προπύλαια στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως δηλώνουν, διαμαρτύρονται για τη στάση της κυβέρνησης αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παρών θα δώσει, όπως έχει ανακοινωθεί, και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Οι φοιτητές άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από τα Προπύλαια λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ και σκοπεύουν να παραμείνουν εκεί μέχρι το πρωί της Τρίτης.

Θεσσαλονίκη: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!» – Φοιτητές στήνουν αντίσκηνα στον Λευκό Πύργο

Αντίσκηνα στήνουν φοιτητές που θα ξενυχτήσουν στον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ολονύχτιας διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Παλαιστίνη.

Με ένα τεράστιο πανό με τη σημαία της Παλαιστίνης στο οποίο αναγράφεται «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά – Με την Παλαιστίνη» και με ραπ μουσική να ηχεί από τα μεγάφωνα, μέλη φοιτητικών συλλόγων, εργατικών σωματείων αλλά και μέλη της Παλαιστινιακής κοινότητας εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην εμπόλεμη χώρα.

«Παρακολουθούμε εδώ και μήνες νεκρά παιδιά και ομαδικούς τάφους ενώ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού βρίσκεται στρυμωγμένο στην Ράφα» δήλωσε η πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου Χημικού ΑΠΘ Χριστίνα Σταμούλη και πρόσθεσε «είμαστε συγκλονισμένοι με τις εικόνες εικόνες φρίκης και θέλουμε να πάψει η Κυβέρνηση της ΝΔ να στηρίζει το Ισραήλ».

Στα αιτήματα τους ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος στην Παλαιστίνη, την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από την Λωρίδα της Γάζας, την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως ανεξάρτητο κράτος, η ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει τη στήριξή της στο κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ αλλά και να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και να επιστρέψει πίσω η Φρεγάτα Ύδρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Προκλητική και παράνομη η στάση της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός στην Άγκυρα με το… βλέμμα και σε Σκόπια – Τίρανα