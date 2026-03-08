Ολομέλεια Δικηγόρων: Καταγγέλλει καταχρηστικές πρακτικές από τα funds

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετη στη δημιουργία οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εκτός των Δικηγορικών Συλλόγων για τα θέματα της άσκησης των δικηγόρων, την είσοδο στο επάγγελμα και την εξέλιξή τους και για αυτόν τον λόγο θα υποβάλει προτάσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Eιδικότερα, η Ολομέλεια, στο πλαίσιο τροποποίησης του Κώδικα Δικηγόρων όσον αφορά την άσκηση των δικηγόρων, την είσοδο στο επάγγελμα και την εξέλιξή τους, αποφάσισε κατά την τελευταία συνεδρίασή της να υποβάλει προτάσεις στο υπουργείο με τις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

«- Η αρχή της αυτορρύθμισης του επαγγέλματος επιβάλλει τα ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των δικηγόρων, στην είσοδο στο επάγγελμα και στην εξέλιξη των δικηγόρων να ρυθμίζονται αποκλειστικά από τους Δικηγορικούς Συλλόγους. Για αυτόν τον λόγο είναι κατηγορηματικά αντίθετη στη δημιουργία οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εκτός των Δικηγορικών Συλλόγων για αυτά τα θέματα. Οι ασκούμενοι θα πρέπει να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στους Δικηγορικούς Συλλόγους όπως μέχρι σήμερα και να ασκούνται σε δικηγόρους, δικαστήρια και υπηρεσίες ώστε η άσκηση να είναι πραγματικά ουσιαστική.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων θα πρέπει να γίνεται μόνο με γραπτές εξετάσεις για τη διασφάλιση του αδιάβλητου αυτού, με Τράπεζα Θεμάτων και με ευθύνη της Ολομέλειας.

Οι ασκούμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια που θα διοργανώνονται με ευθύνη της Ολομέλειας.

Καθ’ όλον τον χρόνο της άσκησή τους θα πρέπει να λαμβάνουν αμοιβή. Η αμοιβή θα καθορίζεται με απόφαση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

Τα δικαιώματα των ασκούμενων θα πρέπει να διευρυνθούν ιδίως σε θέματα αναβολών, κατάθεσης δικογράφων, την είσοδό τους σε υπηρεσίες κ.λπ.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις θα κατατεθούν στο υπουργείο στο πλαίσιο της λειτουργίας της σχετικής Ομάδας Εργασίας».

Aκόμη, αναφορικά με τις συζητούμενες αλλαγές στον δικαστικό χάρτη των Διοικητικών Δικαστηρίων, η Ολομέλεια εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια κατάργησης δικαστικών σχηματισμών στη Διοικητική Δικαιοσύνη.